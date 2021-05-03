По состоянию на утро 2 мая, в Николаевской области вакцину от коронавируса получили 95 человек. Это наибольшее число вакцинированных людей за сутки в Украине.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ Украины.
В большинстве областей за сутки не было сделано ни одной прививки, кроме Николаевской (95), Луганской (65) и Киевской (17).
Напомним, сутками ранее в Николаевской области от коронавируса были вакцинированы 425 человек.
Как сообщалось, в Украине за сутки подтвердили 2758 новых случаев коронавируса.
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По состоянию на утро 2 мая, в Николаевской области вакцину от коронавируса получили 95 человек. Это наибольшее число вакцинированных людей за сутки в Украине.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ Украины.
В большинстве областей за сутки не было сделано ни одной прививки, кроме Николаевской (95), Луганской (65) и Киевской (17).
Напомним, сутками ранее в Николаевской области от коронавируса были вакцинированы 425 человек.
Как сообщалось, в Украине за сутки подтвердили 2758 новых случаев коронавируса.