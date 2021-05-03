Управление здравоохранения Дании решило отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J).

Причина заключается в образовании тромбов у пациентов после инъекции, пишет Reuters.

По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, решение было принято в связи со случаями образования «необычных тромбов» после прививок этим препаратом.

Исключение вакцины J&J, на которую приходится около трети всех контрактных поставок COVID-прививок Дании, может значительно задержать график вакцинации в стране.

Внедрение препарата J&J также отложено в некоторых других странах Европы из-за аналогичных проблем со свертыванием крови.

Ранее Управление здравоохранения Дании подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.