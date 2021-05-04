На обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира в 2022 году необходимо до 45 млрд долларов. Прививки нужны для достижения популяционного иммунитета.

Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, пишет РБК-Украина.

— По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что для достижения иммунитета необходимо привить большую часть взрослого населения мира и этого понадобится увеличить производство вакцин.

Поэтому ВОЗ призвало к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. На данный момент программа нуждается в средства в размере 19 млрд долларов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.