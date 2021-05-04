Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено в начале следующей недели позволить применять вакцину Pfizer / BioNTech Covid для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Одобрения ожидают после клинических исследований, которые показали безопасность и эффективность вакцины для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В FDA заявила, что продолжается просмотр расширение разрешения экстренного использования вакцины, но не сообщили подробностей.

Вакцина уже получила одобрение в США для лиц старше 16 лет.

В Pfizer пока не прокомментировали это сообщение.

Кроме того, Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет, причем данные исследования Moderna ожидаются в ближайшее время.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.