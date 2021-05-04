В Германии традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, вновь отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил журналистам, что решение об отмене принято «с тяжелым сердцем после серьезных размышлений».

Он подчеркнул, что руководство региона и города пошло на такой шаг «в интересах всего населения».

В свою очередь, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что эпидситуация с COVID-19 непредсказуема. Кроме того, он признал, что провести Октоберфест с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в один-два метра между участниками, невозможно.

Как известно, празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. Фестиваль собирал ежегодно около шести миллионов человек. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.

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