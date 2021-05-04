За сутки, 3 мая, в Украине обнаружили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 325 человек, умерли 166 больных, выздоровели 7 815 человек.

Об этом пишет Украинская правда.

Среди новых заболевших – 122 ребенка и 22 медработника.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировали в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Напомним, днем ранее в Украине подтвердили 2758 новых случаев коронавируса.