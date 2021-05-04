По состоянию на утро, 4 мая, в Николаевской области дозу вакцины от коронавируса получили 174 человека. Это самый высокий суточный показатель в Украине.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ Украины.

Кроме того, в 10 областях за прошедшие сутки не сделали ни одной прививки. Вторым по количеству выполненных процедур вакцинации идет Киев (157). Всего за сутки сделали 919 прививок.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в Николаевской области вакцину от коронавируса получили 95 человек, что также было наибольшим числом вакцинированных людей в стране.