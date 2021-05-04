Американская компания Pfizer обеспечит Индию медикаментами на $70 млн.

Об этом пишет Корреспондент.

По словам главы компании Альберта Бурлы, народ Индии столкнулся с «гуманитарным кризисом, ставшим одним из наиболее тяжелых последствий пандемии COVID-19».

— Пациенты, находящиеся в больницах по всей стране, нуждаются в незамедлительной помощи. В связи с этим мы запускаем наиболее масштабную гуманитарную кампанию за всю историю Pfizer, — отметил Альберт Бурла.

Компания предоставит Индии необходимые для лечения пациентов с коронавирусом медикаменты на общую сумму 70 миллионов долларов. По оценкам Pfizer, этого запаса хватит на то, чтобы обеспечивать лекарствами всех больных COVID-19 в больницах по всей стране в течение по меньшей мере 90 дней.

Ранее сообщалось, что индийские авторы со всего мира собрались вместе, чтобы поддержать работу Mission Oxygen India, организации, призванной помочь больницам по всей стране немедленно получить доступ к кислородным концентраторам.