По состоянию на 10:00, 4 мая, в Николаевской области зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации.
Среди всех 63798 (+79) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Болеют 2169 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 789, умерло — 15. Методом ПЦР обследовано 420 человек, методом ИФА — 29.
Напомним, по состоянию на утро, 4 мая, в Николаевской области дозу вакцины от коронавируса получили 174 человека.
По состоянию на 10:00, 4 мая, в Николаевской области зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации.
Среди всех 63798 (+79) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Болеют 2169 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 789, умерло — 15. Методом ПЦР обследовано 420 человек, методом ИФА — 29.
Напомним, по состоянию на утро, 4 мая, в Николаевской области дозу вакцины от коронавируса получили 174 человека.