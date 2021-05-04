По состоянию на 10:00, 4 мая, в Николаевской области зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации.

Среди всех 63798 (+79) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 40687 (+34);

Первомайск — 2711 (+16);

Южноукраинск — 1877;

Вознесенск — 1722;

Очаков — 1245.

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Болеют 2169 (+0) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 789, умерло — 15. Методом ПЦР обследовано 420 человек, методом ИФА — 29.

Напомним, по состоянию на утро, 4 мая, в Николаевской области дозу вакцины от коронавируса получили 174 человека.