За первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 4,3 миллионов граждан страны.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Указано, что больше всего граждан пересекли границу со странами ЕС — более 2,4 миллионов.

— Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 миллионов наших земляков, свыше 640 тысяч украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тысяч — с Румынией и около 90 тысяч — со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы, – говорится в сообщении.

Также 1,3 миллиона украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы — 27 тысяч человек.

Кроме того, украинцы направлялись в РФ, Молдову и Беларусь, куда на выезд и въезд путешествовало 316 тысяч, 97 тысяч и 66 тысяч человек соответственно. При этом, за аналогичный период в 2020 году эти же направления выбирали соответственно 1,2 миллионов, 550 тысяч и 520 тысяч граждан Украины.

Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается, хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

Напомним, в первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.