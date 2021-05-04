В районе стадиона парка «Победа» в Центральном районе Николаева прорвало канализацию.

На проблему пожаловались в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

По словам николаевца Андрея Давыдова, неполадки с канализацией не могут исправить уже четвертую неделю.

— До реки не дотекает, впитывается в грунт — наверное, для улучшения роста растений. Предлагаю отключить санузлы администрации стадиона и спортивной школы, пока не позаботятся об исправлении ситуации, — возмутился житель города.

Напомним, в феврале 2021 года в парке за концерт-холлом «Юность» разрушился канализационный колодец, из-за чего в него провалилась бетонная плита и грунт.