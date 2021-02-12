В парке за концерт-холлом «Юность» разрушился канализационный колодец, из-за чего в него провалилась бетонная плита и грунт.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Как сообщалось, утром 11 февраля местные жители обнаружили провал в парке. В этот же день бригада канализационной сети «Николаевводоканала» начала выполнять аварийно-ремонтные работы.

На предприятии отметили, что разрушение колодца произошло из-за газовой коррозии и износа сетей. Вчера работники водоканала очищали место разрушения. 12 февраля планируются работы по восстановлению колодца.