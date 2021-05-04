В Индии впервые обнаружили коронавирус COVID-19 у диких животных. Инфекция выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны.

Об этом информирует Корреспондент.

— После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек, — сказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.

Работающие в парке ветеринары в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около 10 лет. По итогам исследования, четыре самца и самки дали положительный результат.

Ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.

Напомним, в апреле 2020 в зоопарке Бронкс в США малайский тигр инфицировался COVID-19.