Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно завершила первый раунд венчурного финансирования. Было привлечено почти 200 миллионов долларов, а общая стоимость компании значительно превысила 1 миллиард долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, передает Экономическая правда.

Интерес уже в инвестиционном раунде значительно превысил первоначально запланированные 75 миллионов долларов. Чтобы удовлетворить спрос, Noosphere Ventures Макса Полякова, как основной инвестор Firefly, продала часть акций на сумму более 100 миллионов долларов некоторым участникам этого раунда и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным акционером.

Соглашение никак не повлияло на стратегическое управление и контроль компании, сообщает пресс-служба.

После дебютного запуска ракеты-носителя Alpha Firefly планирует привлечь дополнительные 300 миллионов долларов инвестиций до конца 2021 года.

— Учитывая, что Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов, — заявил Макс Поляков.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году с помощью своего лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Сейчас компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса базы Ванденберг.

2 мая сообщалось, что четверо космонавтов спустились на Землю на борту Crew Dragon. Астронавты находились на борту МКС с ноября прошлого года.