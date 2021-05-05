Фермер из Бельгии вызвал ажиотаж после неумышленного перекроя границы страны с Францией.

Об этом сообщает Европейская правда.

На смену границы обратил внимание местный краевед, который гулял по лесу и заметил, что камень, который обозначает границу между двумя странами, переместился на 2,29 миллиметра. Бельгийский фермер, очевидно, раздраженный камнем на пути его трактора, переместил его внутрь французской территории.

Вместо того, чтобы вызвать международный скандал, инцидент вызвал улыбки по обе стороны границы.

— Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, это не хорошая идея, — заявил Давид Лаво, мэр бельгийской деревни Ерквелинн.

Он отметил, что такой шаг создал головную боль частным землевладельцам, не говоря уже о соседних государствах.

Граница между Францией и современной Бельгией простирается на 620 километров. Она была официально создана в соответствии с Кортрийским договором, подписанным в 1820 году после поражения Наполеона при Ватерлоо пятью годами ранее. Камень датируется 1819 годом, когда граница была впервые обозначена.

— Я рад, мой город стал больше. Но мэр Бузиньи-сюр-Рок с этим не согласен, — добавил бельгийский мэр.

Мэр соседнего французского села Орели Велонек в шутку сказал, что они должны избежать новой пограничной войны.

Местные власти Бельгии планируют связаться с фермером и попросить его вернуть камень на место. Если этого не случится, дело может попасть в министерство иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, которая бездействовала с 1930 года.

Давид Лаво отметил, что фермеру также может грозить уголовное обвинение, если он не вернет камень.

— Если он проявит добрую волю, у него не будет проблем, мы урегулируем этот вопрос полюбовно, — сказал он бельгийскому сайту Sudinfo.

В апреле сообщалось, что в рамках исследования фермеры-добровольцы планируют закопать в землю две тысячи белых хлопковых трусов и проверить, как сильно повредится ткань за определенное время.