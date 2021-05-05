Маленькая хищная птица — борнейский подвид малайской совки — была впервые замечена в дикой природе с 1892 года.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Эта птица может оказаться отдельным уникальным видом, который заслуживает места в Красной книге, уверен эколог Смитсоновского центра перелетных птиц Энди Бойс, который сфотографировал этот неуловимый подвид в гористых лесах горы Кинабалу в Сабахе, Малайзия.

Случайное открытие произошло в рамках 10-летнего исследования эволюции жизненного цикла птиц на горе Кинабалу на семи исследовательских площадках на высоте от 1500 до 1900 метров. Во время поиска гнезд техник Киган Транквилло уведомил Бойса, тогда еще докторанта Университета Монтаны, о том, что он заметил сидящую сову, более крупную и с другим оперением, чем регулярно встречающаяся в этом районе совка O. spilocephalus luciae.

Почти все данные по этому виду относятся к суматранскому подвиду. Распространение, биология размножения и размер популяции O. b. Brookii полностью неизвестны. Правильное определение статуса O. b. brookii может иметь важные последствия для сохранения обоих подвидов сов, учитывая, что каждый из них является эндемичным для островов видом.

Напомним, зоопарк Марвелл в Британии опубликовал в сети фото недавно родившейся самки антилопы исчезнувшего вида.