В 2021 году государственные учреждения потратили на празднование Пасхи более 3,4 миллионов гривен.

Об этом пишет Украинская правда.

Среди закупок — преимущественно пасхи, продуктовые наборы, пасхальные декорации и организация ярмарок. Крупнейшими категориями расходов стали пасхи и продуктовые наборы — 2,3 миллиона гривен.

Кое-где местные власти решили украсить улицы. На это в Украине в целом ушло более 640 тысяч гривен. По меньшей мере в двух городах приобрели проведения массовых мероприятий. В частности, в Херсоне на предпраздничную ярмарку потратили 79 500.

В Черкассах провели фестиваль с концертной программой, мастер-классами, фотозоной. За это город заплатил 50 тысяч гривен.

Некоторые города провели пасхальные активности онлайн. В Хмельницком 20 тысяч гривен потратят на изготовление видео для проведения мастер-класса «Пасхальные декорации». В Житомире за подобные видеоролики готовы заплатить 18 тысяч гривен.

Напомним, полиция предусматривала, что праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.