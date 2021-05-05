В Украине за минувшие сутки, 4 мая, выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 1671 человека; умер 161 человек, выздоровели 7728 человек.

За вчера обнаружили 29 154 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР — 19 206, методом ИФА — 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5877).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 090 986 COVID-случаев, выздоровели 1 697 358 пациентов, умерли 45 077 человек.

Ранее сообщалось, что в Николаевском роддоме № 1 из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла родильница.