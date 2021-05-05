Порт Ноко в японской префектуре Исикава славится уловом кальмаров, поэтому местные власти приняли решение потратить более 247 тысяч долларов на статую кальмара. Жители говорят, что с ними не проконсультировались, а госсредства можно было вложить в медицинскую сферу или развитие рыбной промышленности.

Об этом пишет местная газета Hokuriku Chunichi.

Власти небольшего городка на севере Японии израсходовали более 25 миллионов йен государственных субсидий на гигантскую статую. Средства были получены городом от центрального правительства в рамказ кампании по восстанвлению сельских районов и поддержки общин, пострадавших от пандемии коронавируса.

Городские же власти решили потратить деньги на создание реалистичной статуи кальмара, но в больших масштабах. Существо длинной в 13 метров, а шириной в 9 установили возле «Станции кальмаров» - ряда магазинов, торгующих сувенирами и деликатесами из кальмаров.

— Это может привести людей в долгосрочной перспективе, но должен был существовать лучший способ использовать деньги, например, для медицинского персонала или в учреждениях долгосрочного ухода. Это те места, которые срочно нуждаются в поддержке из-за пандемии, — сетуют в прессе местные жители.

Люди в целом поддерживают кампании по стимулированию регионального возрождения, но не понимают, почему местные власти приняли решение потратить значительную сумму денег, не проконсультировавшись с избирателями.

Почти все критики проекта ставят в вину властям стоимость проекта - особенно после того, как городские власти признали, что затраты на статую превысили 27 миллионов йен (около 247 тысяч долларов) и что они они были вынуждены залезть в резервный фонд города, чтобы покрыть дополнительные расходы в размере 2 миллионов йен ( 18 тысяч долларов) для завершения проекта.

Напомним, новую статую Христа высотой 43 метра возводят в бразильском городе Энкантадо. Сооружение будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.