По данным на среду, 5 апреля, в поселках Николаевской области и самом Николаеве зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались от осложнений, связанных с течением заболевания.

Статистику разместила Николаевская ОГА.

В этот раз на Николаевщине коронавирусом не заболел никто из медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области регистрировали коронавирус у 2169 медработников.

Выздоровели больных за сутки - 1321, всего выздоровели - 57 396. Умерло в регионе от ковида - 1675.

За местом жительства:

Николаев - 40718 (+31)

Первомайск - 2733 (+22)

Южноукраинск - 1877 (-)

Вознесенск – 1724 (+2)

Очаков - 1254 (+9)

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 246 человек, методом ИФА - 18.

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 63 909 случаев подтвержденный заболевания.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 мая, выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.