По данным на среду, 5 апреля, в поселках Николаевской области и самом Николаеве зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались от осложнений, связанных с течением заболевания.
Статистику разместила Николаевская ОГА.
В этот раз на Николаевщине коронавирусом не заболел никто из медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области регистрировали коронавирус у 2169 медработников.
Выздоровели больных за сутки - 1321, всего выздоровели - 57 396. Умерло в регионе от ковида - 1675.
За местом жительства:
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 246 человек, методом ИФА - 18.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 63 909 случаев подтвержденный заболевания.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 мая, выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
По данным на среду, 5 апреля, в поселках Николаевской области и самом Николаеве зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались от осложнений, связанных с течением заболевания.
Статистику разместила Николаевская ОГА.
В этот раз на Николаевщине коронавирусом не заболел никто из медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области регистрировали коронавирус у 2169 медработников.
Выздоровели больных за сутки - 1321, всего выздоровели - 57 396. Умерло в регионе от ковида - 1675.
За местом жительства:
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 246 человек, методом ИФА - 18.
На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 63 909 случаев подтвержденный заболевания.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 мая, выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.