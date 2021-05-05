Рейтинг политиков, за которых готовы проголосовать украинские граждане на президентских выборах, возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Таковы результаты опроса «Украинской социологической группы», презентованные на онлайн пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

Согласно опросу, 23,8% избирателей, которые будут голосовать и определились с выбором на президентских выборах, поддержат Владимира Зеленского. За Юрия Бойко готовы проголосовать 18,2% респондентов.

За лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы отдать свои голоса на президентских выборах 17,4% респондентов, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,4%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 6,4%, за Владимира Гройсмана («Украинская стратегия Гройсмана») – 5,1%, за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,6%, за Сергея Притулу (член партии «Голос») – 2,9%, за Олега Ляшко (Радикальная партия Олега Ляшко) – 1,8% и за Олега Тягнибока (лидер ВО «Свобода») – 1,3%.

Опрос проведен 27 апреля – 2 мая 2021 года во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом индивидуального интервью face to face по месту проживания респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, по итогам опроса группы «Рейтинг» в конце февраля 2021 года Владимир Зеленский лидировал в президентском рейтинге, несколько увеличив расстояние от своих оппонентов с начала месяца.