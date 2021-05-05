Власть Нью-Джерси начала кампанию «Укол и пиво» («Shot and a Beer»), в рамках которой каждый житель штата старше 21 года сможет получить бесплатное пиво, если вакцинируется против коронавируса в течение мая.

Об этом пишет hromadske.

По словам губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи, получить кружку хмельного напитка можно будет в любом из 11 учреждений, участвующих в кампании, при предъявлении справки о вакцинации.

«Укол и пиво» — это лишь одна из мер в рамках кампании, объявленной Филом Мерфи для ускорения вакцинации против COVID-19. Она также предусматривает работу мобильных пунктов вакцинации, которые будут прививать людей дома, и просветительскую кампанию для развенчания мифов о вакцинах.

Цель кампании — достичь показателя в 4,7 миллиона полностью вакцинированных против коронавируса жителей штата до 30 июня. По состоянию на 4 мая таких 3,3 миллиона, или 37% от всего населения, как свидетельствуют данные NBC News.

В конце апреля аналогичную меру для поощрения вакцинации объявили и в штате Коннектикут. Там все полностью вакцинированные граждане могут в течение 19-31 мая получить бесплатный алкогольный напиток в некоторых ресторанах.

Напомним, регулятор США планирует на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer от коронавируса детям от 12 до 15 лет.