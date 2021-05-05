Жители микрорайона Матвеевка жалуются на работу автобусов, которые курсируют по маршруту № 54. В частности, они сообщили о том, что интервал между автобусами во время рабочей перевозки утром в среду, 5 мая, составил 40 минут.

Об этом сообщают местные жители в Viber-группе «Матвеевка онлайн».

Отмечается, что согласно установленному графику, автобусы должны выезжать каждые 20 минут, однако по факту интервал составил 40 минут.

Из-за этого уже на конечной остановке в Матвеевке образовались очереди. Согласно карантинным ограничениям, перевозка пассажиров разрешена при заполнении только сидячих мест, поэтому жители микрорайона, ожидающие транспорт на других остановках, вообще не могли уехать. Отметим, что данный маршрут обслуживает ООО «Евротранстехсервис».

Ранее жители Матвеевки пожаловались на то, что автобусы, которые соединяют микрорайон с городом, ходят раз в час.