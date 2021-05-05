В среду, 5 мая, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС вывела из «красной» карантинной зоны еще три области.
Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
С 6 мая из «красной» зоны выходят Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Харьковская и Хмельницкая области переходят в «желтую» зону карантина, а Черниговская — в «оранжевую».
Отметим, что завтра в этих регионах позволят работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.
Таким образом, в «красной» зоне карантина с завтрашнего дня останутся три области — Сумская, Полтавская и Запорожская.
Напомним, ранее Житомирская область вышла из «красной» зоны карантина. Теперь она находится в «оранжевой» зоне.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В среду, 5 мая, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС вывела из «красной» карантинной зоны еще три области.
Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
С 6 мая из «красной» зоны выходят Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Харьковская и Хмельницкая области переходят в «желтую» зону карантина, а Черниговская — в «оранжевую».
Отметим, что завтра в этих регионах позволят работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.
Таким образом, в «красной» зоне карантина с завтрашнего дня останутся три области — Сумская, Полтавская и Запорожская.
Напомним, ранее Житомирская область вышла из «красной» зоны карантина. Теперь она находится в «оранжевой» зоне.