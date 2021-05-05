В Николаеве после праздничных выходных возможен рост заболевания COVID-19. В частности, может увеличиться количество госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом, 30 апреля, в программе «Диалог» на канале «МАРТ» рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.

По ее мнению, сознание николаевцев на втором году пандемии еще не достаточно высокое в вопросе соблюдения мер предосторожности.

— Лично мое отношение, после того, как мы находимся год в ситуации относительно лечения данных пациентов (больных коронавирусом, — прим.), особенно в тяжелом состоянии, то праздники, конечно, принесут то, что количество пациентов у нас в учреждениях будет расти. Сегодня сознание наших пациентов, к сожалению, еще не очень высокое, в плане сохранения своей жизни, — заявила Ирина Шамрай.

При этом, Ирина Шамрай отметила, что в городе ситуация с заболеваемость действительно стабилизировалась, о чем свидетельствует статистика госпитализаций и выписки пациентов с COVID-19.

— Настороженность есть. Мы готовы. Мы ждем. Жизнь дала нам шанс немного отдохнуть, поскольку за последнюю неделю у нас в стационары поступает пациентов меньше, чем выписывается. В течение последних пяти дней количество пациентов, которые пребывали на кислородной поддержке, задействованы койко-места с кислородом у нас меньше 60%. На сегодня это вообще 58%. Можно сказать о том, что есть своего рода стабилизация того, сколько пациентов поступает, — рассказала Ирина Шамрай.

Напомним, Ирина Шамрай также считает, что четвертая волна пандемии коронавируса в Украине будет самой агрессивной.