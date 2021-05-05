Сербия заплатит 25 евро каждому гражданину, уже вакцинированному против COVID-19, и тем, кто будет вакцинирован до конца мая.

Как передает Le Figaro, такую выплату гарантировал президент страны.

Сербия, одна из европейских стран, в которой вакцинация проходит ускоренными темпами. На сегодняшний день 1,3 миллиона человек получили две дозы из 7 миллионов граждан, Сербия хочет возобновить свою кампанию иммунизации, в то время как общественный интерес ослабевает.

— Все те, кто уже получил одну или две дозы, и все, кто будет вакцинирован хотя бы одной дозой до 31 мая, получат 3 тысячи динаров (25 евро), — пообещал президент Александр Вучич.

Он добавил, что надеется, что к концу мая почти 3 миллиона человек будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Балканская страна закупила миллионы доз вакцин как в западных лабораториях, так и у их китайских и российских конкурентов. В конце марта власти Сербии начали организовывывать туры для вакцинации с предложением приехать и пройти вакцинацию в Сербии на несколько дней.

Власти хотят, чтобы эта новая инициатива «вознаградила людей, проявивших ответственность». Александр Вуйчич также объявил, что сотрудники государственного сектора, которые не были вакцинированы, больше не смогут получать компенсацию во время отпуска по болезни, если они заразились вирусом.

— «Я до сих пор не видел в медицинской литературе, чтобы кому-то заплатили за вакцинацию против COVID-19. Таким образом, мы могли бы стать первыми не только в Европе, но и в мире, — хвалит инициативу сербский эпидемиолог Зоран Радованович.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал ускорить темпы вакцинации и повысить качество разъяснительной работы, что все люди, которые требуют вакцинацию по состоянию здоровья, получили ее до Дня Независимости.