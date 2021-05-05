Пять реакторов в Швеции могут закрыть между 2024 и 2028 года, потому что ременная площадка для хранения отработавшего топлива скоро будет заполнена, а правительство еще не утвердило окончательное хранилище отходов.

Об этом передает Reuters.

Реактор Forsmark 4 могут закрыть в 2024 году, за ним в 2025 году последуют Forsmark 3, Ringhals 3 и 4 и, наконец, Forsmark 1 в 2028 году.

Решение правительства Швеции о хранении отработавшего ядерного топлива должно быть принято не позднее 31 августа этого года, чтобы избежать превышения разрешения на временное хранилище Оскарсхамн.

Промежуточная площадка, известная как Clab, пыталась расширить свое хранилище с 8 тысяч тонн до 11 тысяч тонн, по словам его оператора SKB. В настоящее время она заполнена на 7300 тонн тонн.

Между тем, окончательное хранилище, запланированное на Forsmark, получило одобрение от соответствующих заинтересованных сторон, по утверждениям Vanterfall, основного владельца и оператора заводов.

— Мы постоянно контактируем с представителями правительства, но необходимо принять решение до конца августа этого года, чтобы не поставить под угрозу производство электроэнергии на наших ядерных производственных объектах, — заявил представитель Vanterfall в коментарии Reuters.

Как заявил министр окружающей среды Пер Болунд, решение по хранилищу было «одним из самых серьезных экологических вопросов в Швеции».

Этот вопрос был высокоприоритетным, но существовал риск, что процесс не будет завершен, пока временное хранилище не будет заполнено.

— Поэтому мы рассматриваем возможность принятия решения о временном объекте Clab отдельно от хранилища, чтобы избежать ситуации, когда в Швеции нет хранилищ, — сказал Пер Болунд.

Официальные данные показывают, что ядерная энергия обеспечивала около 30% производства электроэнергии в Швеции на 2020 году.

Напомним, за 2020 год в Европейском Союзе объем энергии, произведенной на ветровых, солнечных и гидроэлектростанциях и за счет биомассы, впервые превысил количество энергии, добытой из традиционных источников, — то есть из ископаемого топлива.