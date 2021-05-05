Група астрофизиков смотрит за пределы нашей галактики, где они думают, может скрываться темная материя.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые уверены, что за Большим Магеллановым Облаком, карликовой галактикой, которая движется по ускоренному курсу с Млечным Пути, находится горстка звезд, захваченных космическим потоком. Но звезды, которые кажутся подвешенными в космосе, на самом деле могут быть захвачены большим сгустком темной материи, который тащит их за собой.

— Мы думаем, что этот след состоит из темной материи и увлекает за собой звезды, и именно так мы можем его обнаружить, — сказал в пресс-релизе соавтор исследования и исследователь из Университета Аризоны Николас Гаравито-Камарго.

Напомним, астрономы Гарварда и Университета Аризоны (США) создали карту самой удаленной области нашей галактики Млечный Путь: гало. Помогли им в этом данные о наблюдениях телескопов ЕSA и NASA.