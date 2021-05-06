Эксперты признали лучшей вакциной препарат от американской Moderna, в этой категории он обошел разработки Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

По какому принципу происходил отбор, не уточняется, пишет ZN.ua.

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna, сообщается на сайте мероприятия.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» также вошли американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer и BioNTech при этом «получила весьма высокую оценку».

Эксперты также выбрали Moderna в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». По какому принципу происходил отбор, не уточняется.

Всемирный конгресс вакцин — серия конференций с участием международных экспертов и ученых, которые занимаются проблемами разработки и распространения препаратов. Он проводится более 20 лет.

Ранее сообщалось, что регулятор США планирует на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer от коронавируса детям от 12 до 15 лет.