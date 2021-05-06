В Украине за минувшие сутки, 5 мая, обнаружили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Сегодня обнаружили на 3462 новых случаев больше, чем вчера.

За вчера госпитализировали 1849 человек, умерли 374 человека, выздоровели 14 351.

За минувшие сутки сделали 72 373 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР — 36 945, методом ИФА — 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22 968).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 097 024 заражения коронавирусом, 1 711 709 выздоровлений от COVID-19, 45 451 человек умер.

Напомним, Израиль запретил украинцам въезд из-за коронавируса.