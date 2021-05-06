Губернатор Токио Юрико Койке заявила, что расширенное чрезвычайное положение необходимо для остановки распространения коронавируса, который нагружает медицинскую систему в городе.

Об этом сообщает Asia.Nikkei.

Япония ввела «короткое и мощное» чрезвычайное положение еще 25 апреле в надежде, что оно сдержит четвертую волну COVID до того, как Токио будет принимать Олимпийские игры. Но ограничения завершившиеся по плану во вторник, 5 апреля, не смогли остановить рост числа новых инфицированных и серьезных случаев.

Губернатор заверила, что Токио обсудит соответствующее расширение с соседними префектурами и центральным правительством.

— Основываясь на анализе с разных точек зрения, я считаю, что нам нужно продлить чрезвычайное положение, — отметила Юрико Койке.

По словам Юрико Койке, опасные штаммы вируса становятся доминирующими, увеличивая число случаев заболевания среди молодых людей и вызывая опасения, что нынешний всплеск может превысить третью волну, достигшую пика в январе. Она призвала жителей ограничить передвижение, чтобы сдержать инфекции.

В четверг в Токио зарегистрирован 591 новый случай коронавируса. С начала пандемии по всей Японии умерло около 10 500 человек.

Официальные лица склоняются к продлению действия мер в префектурах Токио, Осака, Киото и Хиого после 11 мая, передает издания, ссылаясь на три источника. В этом районе проживает почти четверть населения Японии.

Губернатор Осаки Хирофуми Йошимура также заявил, что запросит продление действия карантинных ограничений от центрального правительства.

— Я думаю, что мы не можем не попросить о продлении ... учитывая текущую ситуацию со случаями заражения и медицинскую систему в Осаке, достигающую своего предела, — сказал Хирофуми Йошимура на встрече экспертов.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихиде Суга обратился к американскому производителю лекарств Pfizer с просьбой о дополнительных поставках вакцины против СOVID-19.