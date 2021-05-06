В Николаеве снова демонтируют торговые постройки, установленные незаконно.

Об этом информируют в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Киоски сносят на углу проспекта Мира и улицы Строителей. Их владельцы не имеют разрешительных документов на размещение таких площадок.

— Еще во времена возникновения на этом месте большого вещевого рынка, среди вполне законно установленных сооружений, возник небольшой анклав киосков без разрешительных документов. Много лет он удачно маскировался, но этот факт обнаружили и начали демонтаж. Части сооружений уже нет, другие же хотят убрать свое имущество самостоятельно. Мы всегда только «за». Но это они должны сделать как можно быстрее, — сказал директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, в конце апреля около остановки «Рассвет» в Ингульском районе уже демонтировали временные торговые сооружения, у владельцев которых не было соответствующих документов.