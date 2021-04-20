В Николаеве около остановки «Рассвет» в Ингульском районе демонтировали временные торговые сооружения, у влалельцев которых не было соответствующих документов.

Об этом сообщается на сайте горсовета Николаева.

Под регуляцию попали киоски, расположенные вдоль улицы Космонавтов.

— Работы выполняются в соответствии с актами обследования занятых земельных участков комиссии по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории Николаева, — отмечают в городском совете.

Напомним, на углу улиц Шоссейной и Галины Петровой демонтировали киоски, поскольку они стояли у перекрестка и мешали обзору дороги.