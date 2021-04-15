На углу улиц Шоссейной и Галины Петровой демонтировали киоски, поскольку они стояли у перекрестка и мешали обзору дороги.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

«Демонтировали киоски на углу улиц Шоссейной и Галины Петровой. Сооружение установили близко к перекрестку, что мешало обзору дороги. На это неоднократно указывали полицейские. Но убрать МАФ никто не мог, так как хозяева, по окончании срока договора аренды, обратились за продлением в суд. Началась судебная тяжба, точкой в которой стало постановление Кассационного суда. Постепенно двигаемся вперед, чтобы убрать все сооружения на перекрестках и обеспечить безопасность всем участникам дорожного движения», — отметил директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее в Николаеве по улице Спасской между Соборной и Московской демонтировали киоск.