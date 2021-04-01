В Николаеве по улице Спасской между Соборной и Московской демонтировали киоск.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

Также демонтировали фундамент, стоявший под киосками, которые демонтировали раньше. Андрей Ермолаев сообщил, что в планах — приводить в порядок Соборную и проспект Центральный.

— Третий киоск на Спасской (между Соборной и Московской) убрано, как и было обещано. А благодаря Администрация Центрального района, на месте, где стояли первые два — демонтировано фундамент. Надеюсь, что и «новый» фундамент ожидает та же участь. Будем постепенно двигаться в сторону Соборной, а также в планах — приводить в порядок проспект Центральный. Так, недавно еще один хозяин МАФа показал себя как сознательный гражданин и самостоятельно убрал киоск на Декабристов. Пока оставили там навес, чтобы людям было комфортнее ждать общественный транспорт. Но ожидаем новый стеклянный остановочный комплекс от Администрации Центрального района, — сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, 5 марта, поздно вечером, на Спасской был установлен нелегальный киоск. Андрей Ермолаев дал его владельцам сутки, чтобы те самостоятельно его демонтировали, но этого не произошло. Спустя несколько дней его демонтировали.