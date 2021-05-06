Космический корабль Starship SN15, изготовленный SpaceX, произвел успешную посадку в штате Техас в ночь на 6 мая. Все прошлые тесты корабля оканчивались провалом.

Успех прокомментировал сам основатель Space X Илон Маск.

Starship SN15 стал первым космическим кораблем, предназначенным для будущих полетов на Луну и Марс, который компании Маска удалось посадить в целости и сохранности — предыдущие несколько попыток заканчивались взрывами либо во время, либо после посадки. В конце апреля Маск заявил, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

Starship стартовал с полигона в районе населенного пункта Бока-Чика (штат Техас) в 18:24 по времени восточного побережья США (01:24 мск). Корабль достиг высоты в 10 километров, выполнил запланированный маневр и вернулся на стартовую площадку.

Напомним, четверо космонавтов спустились на Землю на борту Crew Dragon. Капсула приземлилась в водах Мексиканского залива. Астронавты находились на борту МКС с ноября прошлого года.