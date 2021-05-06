Сегодня, 6 мая, возможны неполадки в работе спецлинии «102» на Николаевщине.

Об этом сообщили на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Перебои могут возникнуть в период с 15:00 до 18:00. Для своевременного реагирования на заявления в полиции предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области, либо использовать мобильное приложение My Pol.

Напомним, подобное уже случалось в Николаеве и области с 30 ноября по 4 декабря в связи с техническими причинами.