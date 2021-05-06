Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Укринформ со ссылкой на румынское информагентство.

— На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине, — сказал премьер Румынии.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Румыния планирует продать Молдове еще 200 тысяч доз вакцины.

Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.