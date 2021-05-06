Администрация Заводского района объявила тендер на уборку старых декоративных изделий из автомобильных шин.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Торги объявили 15 апреля, а уже 28 апреля определили победителя. Им стало ООО «Новотор», стоимость услуги составила 112 200 гривен.

До 31 октября 2021 года компания должна выполнить процедуру сбора и перевозки изношенных резиновых автомобильных шин с территории Заводского района Николаева и утилизировать их.

Согласно информации в приложении к проекту договора, речь идет примерно о 1500 декоративных объектах на территории района.

Напомним, департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на уход за Соборной площадью, сквером имени 68-и десантников и площадью перед зданием облгосадминистрации.