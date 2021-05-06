Ранее судимый мужчина искал покупателя на гранату РГД-5 в Виннице. Правоохранители подослали сотрудника под прикрытием, который купил взрывчатое приспособление за 800 гривен, после чего продавца задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Происхождение боевой взрывчатки выяснить не удалось и полиция отправила изъятую гранату на анализ экспертам.

Злоумышленнику угрожает до 7 лет лишения свободы. После задержания его поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, 1 марта в медицинское учреждения с осколочными ранениями ног доставили николаевца, который нечаянно активировал гранату в центре Николаева.