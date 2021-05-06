На Львовщине правоохранители задержали жителя Золочевского района, пытавшегося продать флаг с символикой коммунистического тоталитарного режима.

Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области.

Оперативники задержали злоумышленника во время продажи запретной символики.

— Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора могла быть использована во время публичных акций и стать «яблоком раздора» и разжечь вражду, — отмечают в СБУ.

Сейчас подозреваемому готовят подозрение по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

Напомним, первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной коммунистической символикой.