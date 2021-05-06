Сегодня, 6 мая, более 100 сотрудников Главного управления ГСЧС Николаевщины привились от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Возможность получить вакцину Pfizer спасатели получили в рамках программы прививки сотрудников системы органов МВД. Процедуру провели в зале заседаний Главного управления.

Известно, что 29 апреля 126 николаевских сотрудников ГСЧС уже получили первую дозу этой вакцины. Прививки проводили специалисты мобильной бригады по вакцинации Pfizer-BioNTech коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №6».

Напомним, за последние сутки, 5 мая, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.