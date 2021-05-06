На юго-западе Китая на территории уезда Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань местные палеонтологи обнаружили окаменелые останки неизвестного вида динозавра.

Об этом пишет Корреспондент.

Предполагается, что животное жило во времена юрского периода - 200-150 млн лет назад, а его длина была больше полутора метра.

Ученые из Юньнаньского университета изъяли материалы на гистологию и установили, что динозавру было около трех лет. По форме его зубов, эксперты утверждают, что он питался травой, папротниками и хвойными.

Предварительно животное ассоцируют с группой завроподов. Это четвероногие древние ящеры, которые отличались длинными хвостами и шеями и маленькими головами.

Вероятно, что животное утонуло из-за наводнения. Это аргументируется хорошей сохранностью большей части его костей.

Напомним, в феврале исследователи выдвинули новую теорию о причине гибели динозавров.