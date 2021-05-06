В июле 2020 года солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe очень близко подошел к Венере. Фактически, настолько близко, что он смог уловить естественные радиосигналы, исходящие из ионосферы планеты. Ученые смогли перевести их в аудиоформат.

Об этом сообщает Futurism.

Человеческое ухо не различает радиоизлучение, поэтому записанные частоты пришлось значительно трансформировать и перевести на диапазон человеческого слуха.

Ученые надеются использовать сигналы, которые были получены прибором FIELDS зонда, чтобы понять, как Венера пустынной красной планетой, какой мы ее знаем сегодня.

Благодаря данным, собранным во время полета, ученые смогли выяснить, что солнечная активность в ионосфере Венеры, по-видимому, усиливается и ослабевает по мере прохождения Солнцем своего солнечного цикла.

Ученые также смогли сравнить данные, собранные Parker Solar Probe прошлым летом, с последними доступными данными об ионосфере Венеры, собранными орбитальным аппаратом Pioneer Venus Orbiter почти 30 лет назад.

Напомним, група астрофизиков смотрит за пределы нашей галактики, где они думают, может скрываться темная материя.