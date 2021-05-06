Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что исполнительная власть города оптимизирует систему пассажирских перевозок, чтобы «сделать график удобным для пассажиров».

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Городской голова отметил, что ставка делается на коммунальный транспорт, в частности, город планирует до конца года получить 40 новых троллейбусов, половина из которых — с автономным ходом.

— Делаем ставку и на коммунальный транспорт. Уже подписали договор на поставку первых 40 троллейбусов в город Николаев. В ближайшее время ждем согласования от ЕБРР. Надеемся получить до конца года все 40 троллейбусов. Сейчас идет рассмотрение предложения ЕБРРом на 20 троллейбусов с автономным ходом, так называемых дуобусов. Продолжается также строительство троллейбусной линии в Корабельный район, — сказал он.

Как сообщалось, в Николаеве проведут конкурс на услуги пассажирских перевозок. Мэр подтвердил, что планируется сокращение количества маршрутов, которые дублируют друг друга. В частности, № 8 и № 21, которые совпадают с троллейбусным маршрутом № 2.

— Мы планируем развивать коммунальный транспорт и не устраивать «перегонки» на проспектах. Хотим, чтобы маршруты не дублировались, а пересекались. Поэтому мы планируем провести конкурс на все маршруты и исключаем дублирующие, — сказал он.

Мэр добавил, что часть новых низкополых троллейбусов выйдут на маршрут № 2.

При этом в горсовете планируют обновить компьютерное оборудование, чтобы собирать информацию с GPS-навигаторов в маршрутках и передавать ее на разные ресурсы.

Напомним, исполком рассмотрит повышение проезда в маршрутках и электротранспорте до 6-10 гривен.