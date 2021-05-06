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Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз призвал горожан соблюдать санитарные нормы.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Городской голова возмутился, что многие николаевцы не носят маски, особенно в маршрутках.
— Самая большая проблема у нас, это пребывание в маленьких закрытых помещениях, таких как маршрутки. Вчера я ехал по городу и увидел, что процентов 20-30% пассажиров продолжают перемещаться в маршрутках без масок. Благодаря этим людям, нет нормального слова, чтобы их назвать, мы можем снова оказаться в «красной» зоне, — сказал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что не нужно расслабляться, поскольку город очень быстро может вернуться в красную зону. Также он попросил людей пожилого возраста не посещать общественные места 8-9 мая.
— Не забывайте о том, что так же быстро, как нас перевели в «желтую» зону, мы можем вернуться в «красную». Пожалуйста, будьте внимательны, — резюмировал он.
Ранее Александр Сенкевич неоднократно возмущался, что николаевцы игнорируют карантинные требования.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз призвал горожан соблюдать санитарные нормы.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
Городской голова возмутился, что многие николаевцы не носят маски, особенно в маршрутках.
— Самая большая проблема у нас, это пребывание в маленьких закрытых помещениях, таких как маршрутки. Вчера я ехал по городу и увидел, что процентов 20-30% пассажиров продолжают перемещаться в маршрутках без масок. Благодаря этим людям, нет нормального слова, чтобы их назвать, мы можем снова оказаться в «красной» зоне, — сказал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что не нужно расслабляться, поскольку город очень быстро может вернуться в красную зону. Также он попросил людей пожилого возраста не посещать общественные места 8-9 мая.
— Не забывайте о том, что так же быстро, как нас перевели в «желтую» зону, мы можем вернуться в «красную». Пожалуйста, будьте внимательны, — резюмировал он.
Ранее Александр Сенкевич неоднократно возмущался, что николаевцы игнорируют карантинные требования.