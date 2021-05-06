Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз призвал горожан соблюдать санитарные нормы.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

Городской голова возмутился, что многие николаевцы не носят маски, особенно в маршрутках.

— Самая большая проблема у нас, это пребывание в маленьких закрытых помещениях, таких как маршрутки. Вчера я ехал по городу и увидел, что процентов 20-30% пассажиров продолжают перемещаться в маршрутках без масок. Благодаря этим людям, нет нормального слова, чтобы их назвать, мы можем снова оказаться в «красной» зоне, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что не нужно расслабляться, поскольку город очень быстро может вернуться в красную зону. Также он попросил людей пожилого возраста не посещать общественные места 8-9 мая.

— Не забывайте о том, что так же быстро, как нас перевели в «желтую» зону, мы можем вернуться в «красную». Пожалуйста, будьте внимательны, — резюмировал он.

Ранее Александр Сенкевич неоднократно возмущался, что николаевцы игнорируют карантинные требования.