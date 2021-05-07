В Украине за вчера, 6 мая, обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.

За сутки госпитализировали 3080 человек, летальных случаев — 379, выздоровели — 19 453 человека, сделали тестирований — 94 479 (в том числе методом ПЦР — 39 748, методом ИФА — 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40 554).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавируса, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз призвал горожан соблюдать санитарные нормы, отметив, что мы можем вернуться в «красную» зону так же быстро, как вышли из нее.