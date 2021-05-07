За сутки 5 мая в мире обнаружили 846 453 новых случая COVID-19.

Об этом пишет «Украинская правда».

В частности, в Индии — 414 433 новых заражения. Это больше, нежели рекорд днем ранее — 412 618 больных.

В первую тройку стран мира по количеству новых больных также попали Бразилия — 72 559 больных, США — 47 819.

Кроме того, 24 086 больных в Аргентине, а 22 388 — в Турции.

По этому показателю Украина находится на 20 месте в мире (6 038 больных) — между Ираком (6 233) и Индонезией (5 647). Среди европейских стран Украина — на 8 месте.

За сутки умерли 13 774 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина — седьмая в мире и вторая в Европе.

134,8 миллиона человек выздоровели от болезни, болеют 18,5 миллионов.

В Украине за вчера, 6 мая, обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.