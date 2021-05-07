В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 6 мая, получили 1217 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 27 591 людям, вторую дозу получили 42 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 37 967 человека.
Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 6 026, а за весь период кампании жителей столицы вакцинировали 87 704 раз.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 822 196 прививок. Вакцинировано — 821 770 человек, из них получили первую дозу — 821 768 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 428человек (из них 2 получили первую дозу за границей).
Последние сутки вакцинацию проводили силами 257 мобильных бригад по иммунизации, работало 1576 пунктов прививок.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз призвал горожан соблюдать санитарные нормы, отметив, что мы можем вернуться в «красную» зону так же быстро, как вышли из нее.
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Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 6 мая, получили 1217 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 27 591 людям, вторую дозу получили 42 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 37 967 человека.
Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 6 026, а за весь период кампании жителей столицы вакцинировали 87 704 раз.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 822 196 прививок. Вакцинировано — 821 770 человек, из них получили первую дозу — 821 768 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 428человек (из них 2 получили первую дозу за границей).
Последние сутки вакцинацию проводили силами 257 мобильных бригад по иммунизации, работало 1576 пунктов прививок.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз призвал горожан соблюдать санитарные нормы, отметив, что мы можем вернуться в «красную» зону так же быстро, как вышли из нее.