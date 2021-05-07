В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 6 мая, получили 1217 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 27 591 людям, вторую дозу получили 42 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 37 967 человека.

Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 6 026, а за весь период кампании жителей столицы вакцинировали 87 704 раз.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 822 196 прививок. Вакцинировано — 821 770 человек, из них получили первую дозу — 821 768 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 428человек (из них 2 получили первую дозу за границей).

Последние сутки вакцинацию проводили силами 257 мобильных бригад по иммунизации, работало 1576 пунктов прививок.