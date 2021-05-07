Коммунальное предприятие «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» должно Южно-Украинской АЭС 210 миллионов гривен.

Об этом стало известно во время визита главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, передает пресс-служба ЮУ АЭС.

«Во время совещания затронули и проблемы погашения задолженности КП ТВКХ перед Южно-Украинской АЭС за предоставленные услуги по тепловодоснабжению и водоотведению. Долг уже превышает 210 млн грн», — говорится в сообщении.

Ранее Южно-Украинская АЭС сообщила, что прекращает поставлять теплую воду для населения после окончания отопительного сезона 2020-2021. До этого предприятие планировало это сделать с начала 2022 года. Это случилось после того, как исполком Южноукраинского горсовета отказался повышать тарифы.

Во время переговоров атомная станция называла приемлемым тарифы в размере 9,90 и 9,98 гривен. В свою очередь, город предложил усредненный вариант, который в итоге все же был утвержден исполкомом.

Тариф на водоснабжение для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования, составляет 8,14 гривны за кубический метр. Тариф для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования, — 12,04 гривны.

Тариф на водоотведение для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования, закрепили на уровне 7,67 гривны за куб, а для для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования, — 10,97 гривны.